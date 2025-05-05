Devises / IMMP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.61 USD 0.08 (4.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMMP a changé de -4.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.61 et à un maximum de 1.70.
Suivez la dynamique Immutep Limited - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMP Nouvelles
- Immutep Posts 61% Response Rate In NSCLC Trial With Keytruda Combo - Immutep (NASDAQ:IMMP)
- Immutep reports promising lung cancer trial results
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Immutep stock soars on promising trial results
Range quotidien
1.61 1.70
Range Annuel
1.32 2.71
- Clôture Précédente
- 1.69
- Ouverture
- 1.68
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Plus Bas
- 1.61
- Plus Haut
- 1.70
- Volume
- 192
- Changement quotidien
- -4.73%
- Changement Mensuel
- -1.23%
- Changement à 6 Mois
- -8.52%
- Changement Annuel
- -27.48%
20 septembre, samedi