Währungen / IMMP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.69 USD 0.02 (1.20%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMMP hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.67 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Immutep Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMP News
- Immutep Posts 61% Response Rate In NSCLC Trial With Keytruda Combo - Immutep (NASDAQ:IMMP)
- Immutep reports promising lung cancer trial results
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Immutep stock soars on promising trial results
Tagesspanne
1.67 1.72
Jahresspanne
1.32 2.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.67
- Eröffnung
- 1.67
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Tief
- 1.67
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 81
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- 3.68%
- 6-Monatsänderung
- -3.98%
- Jahresänderung
- -23.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K