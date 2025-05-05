통화 / IMMP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.61 USD 0.08 (4.73%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IMMP 환율이 오늘 -4.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.61이고 고가는 1.70이었습니다.
Immutep Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMP News
- Immutep Posts 61% Response Rate In NSCLC Trial With Keytruda Combo - Immutep (NASDAQ:IMMP)
- Immutep reports promising lung cancer trial results
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Immutep stock soars on promising trial results
일일 변동 비율
1.61 1.70
년간 변동
1.32 2.71
- 이전 종가
- 1.69
- 시가
- 1.68
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- 저가
- 1.61
- 고가
- 1.70
- 볼륨
- 192
- 일일 변동
- -4.73%
- 월 변동
- -1.23%
- 6개월 변동
- -8.52%
- 년간 변동율
- -27.48%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K