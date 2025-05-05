QuotazioniSezioni
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares

1.61 USD 0.08 (4.73%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMMP ha avuto una variazione del -4.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.70.

Segui le dinamiche di Immutep Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.61 1.70
Intervallo Annuale
1.32 2.71
Chiusura Precedente
1.69
Apertura
1.68
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.61
Massimo
1.70
Volume
192
Variazione giornaliera
-4.73%
Variazione Mensile
-1.23%
Variazione Semestrale
-8.52%
Variazione Annuale
-27.48%
