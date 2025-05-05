Valute / IMMP
IMMP: Immutep Limited - American Depositary Shares
1.61 USD 0.08 (4.73%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMMP ha avuto una variazione del -4.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.70.
Segui le dinamiche di Immutep Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMP News
Intervallo Giornaliero
1.61 1.70
Intervallo Annuale
1.32 2.71
- Chiusura Precedente
- 1.69
- Apertura
- 1.68
- Bid
- 1.61
- Ask
- 1.91
- Minimo
- 1.61
- Massimo
- 1.70
- Volume
- 192
- Variazione giornaliera
- -4.73%
- Variazione Mensile
- -1.23%
- Variazione Semestrale
- -8.52%
- Variazione Annuale
- -27.48%
20 settembre, sabato