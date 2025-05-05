Divisas / ESOA
ESOA: Energy Services of America Corporation
9.93 USD 0.15 (1.53%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESOA de hoy ha cambiado un 1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.71, mientras que el máximo ha alcanzado 10.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Energy Services of America Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ESOA News
- Energy Services Of America earnings matched, revenue topped estimates
- Energy Services Of America May See Market Growth In The Coming Years (NASDAQ:ESOA)
- Energy Services of America Added to Russell 2000 and 3000 Index
- Energy Services of America to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East IDEAS Investor Conference on June 11
- Energy services of america CFO buys $4,700 in stock
- Lake Street starts Energy Services stock with Buy, $21 target
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Rango diario
9.71 10.16
Rango anual
7.65 19.83
- Cierres anteriores
- 9.78
- Open
- 9.80
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Low
- 9.71
- High
- 10.16
- Volumen
- 291
- Cambio diario
- 1.53%
- Cambio mensual
- -0.10%
- Cambio a 6 meses
- 4.53%
- Cambio anual
- 4.53%
