ESOA: Energy Services of America Corporation

10.02 USD 0.07 (0.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESOA hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.02 bis zu einem Hoch von 10.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Energy Services of America Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
10.02 10.64
Jahresspanne
7.65 19.83
Vorheriger Schlusskurs
10.09
Eröffnung
10.10
Bid
10.02
Ask
10.32
Tief
10.02
Hoch
10.64
Volumen
239
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
0.80%
6-Monatsänderung
5.47%
Jahresänderung
5.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
