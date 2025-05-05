Währungen / ESOA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESOA: Energy Services of America Corporation
10.02 USD 0.07 (0.69%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESOA hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.02 bis zu einem Hoch von 10.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Services of America Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESOA News
- Nitro Construction acquires HVAC control systems firm Rigney Digital
- Energy Services Of America earnings matched, revenue topped estimates
- Energy Services Of America May See Market Growth In The Coming Years (NASDAQ:ESOA)
- Energy Services of America Added to Russell 2000 and 3000 Index
- Energy Services of America to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East IDEAS Investor Conference on June 11
- Energy services of america CFO buys $4,700 in stock
- Lake Street starts Energy Services stock with Buy, $21 target
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Tagesspanne
10.02 10.64
Jahresspanne
7.65 19.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.09
- Eröffnung
- 10.10
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Tief
- 10.02
- Hoch
- 10.64
- Volumen
- 239
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 0.80%
- 6-Monatsänderung
- 5.47%
- Jahresänderung
- 5.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K