ESOA: Energy Services of America Corporation
10.18 USD 0.09 (0.89%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESOA a changé de 0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.02 et à un maximum de 10.64.
Suivez la dynamique Energy Services of America Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ESOA Nouvelles
- Nitro Construction acquires HVAC control systems firm Rigney Digital
- Energy Services Of America earnings matched, revenue topped estimates
- Energy Services Of America May See Market Growth In The Coming Years (NASDAQ:ESOA)
- Energy Services of America Added to Russell 2000 and 3000 Index
- Energy Services of America to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East IDEAS Investor Conference on June 11
- Energy services of america CFO buys $4,700 in stock
- Lake Street starts Energy Services stock with Buy, $21 target
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Range quotidien
10.02 10.64
Range Annuel
7.65 19.83
- Clôture Précédente
- 10.09
- Ouverture
- 10.10
- Bid
- 10.18
- Ask
- 10.48
- Plus Bas
- 10.02
- Plus Haut
- 10.64
- Volume
- 466
- Changement quotidien
- 0.89%
- Changement Mensuel
- 2.41%
- Changement à 6 Mois
- 7.16%
- Changement Annuel
- 7.16%
20 septembre, samedi