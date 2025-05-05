Валюты / ESOA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESOA: Energy Services of America Corporation
9.78 USD 0.04 (0.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESOA за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.72, а максимальная — 10.07.
Следите за динамикой Energy Services of America Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESOA
- Energy Services Of America earnings matched, revenue topped estimates
- Energy Services Of America May See Market Growth In The Coming Years (NASDAQ:ESOA)
- Energy Services of America Added to Russell 2000 and 3000 Index
- Energy Services of America to Present and Host 1x1 Investor Meetings at the 15th Annual East IDEAS Investor Conference on June 11
- Energy services of america CFO buys $4,700 in stock
- Lake Street starts Energy Services stock with Buy, $21 target
- Why Faraday Future Intelligent Electric Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
9.72 10.07
Годовой диапазон
7.65 19.83
- Предыдущее закрытие
- 9.82
- Open
- 9.80
- Bid
- 9.78
- Ask
- 10.08
- Low
- 9.72
- High
- 10.07
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- -1.61%
- 6-месячное изменение
- 2.95%
- Годовое изменение
- 2.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.