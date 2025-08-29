Divisas / COM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
28.40 USD 0.21 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COM de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.36, mientras que el máximo ha alcanzado 28.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COM News
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Dollar under pressure as traders return after Labor Day break
- Oil holds in tight range, rising output offsets Russia supply disruptions
- AMERICAS Inflation update tests Fed doves
Rango diario
28.36 28.56
Rango anual
27.46 29.63
- Cierres anteriores
- 28.61
- Open
- 28.56
- Bid
- 28.40
- Ask
- 28.70
- Low
- 28.36
- High
- 28.56
- Volumen
- 47
- Cambio diario
- -0.73%
- Cambio mensual
- 0.67%
- Cambio a 6 meses
- -3.43%
- Cambio anual
- -1.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B