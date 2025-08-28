Валюты / COM
COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
28.61 USD 0.10 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COM за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.56, а максимальная — 28.62.
Следите за динамикой Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COM
Дневной диапазон
28.56 28.62
Годовой диапазон
27.46 29.63
- Предыдущее закрытие
- 28.51
- Open
- 28.61
- Bid
- 28.61
- Ask
- 28.91
- Low
- 28.56
- High
- 28.62
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.35%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- -2.72%
- Годовое изменение
- -0.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.