COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
28.44 USD 0.06 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COM hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.36 bis zu einem Hoch von 28.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.36 28.44
Jahresspanne
27.46 29.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.38
- Eröffnung
- 28.36
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Tief
- 28.36
- Hoch
- 28.44
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- 0.21%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- -3.30%
- Jahresänderung
- -1.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K