KurseKategorien
Währungen / COM
Zurück zum Aktien

COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

28.44 USD 0.06 (0.21%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COM hat sich für heute um 0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.36 bis zu einem Hoch von 28.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COM News

Tagesspanne
28.36 28.44
Jahresspanne
27.46 29.63
Vorheriger Schlusskurs
28.38
Eröffnung
28.36
Bid
28.44
Ask
28.74
Tief
28.36
Hoch
28.44
Volumen
25
Tagesänderung
0.21%
Monatsänderung
0.82%
6-Monatsänderung
-3.30%
Jahresänderung
-1.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K