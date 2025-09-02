통화 / COM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
28.44 USD 0.06 (0.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COM 환율이 오늘 0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.36이고 고가는 28.46이었습니다.
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COM News
- Morning Bid: Central bank bonanza
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Oil prices rise as OPEC+ agrees to raise output at slower pace from October
- Morning Bid: All eyes on jobs
- Morning Bid: Markets bet big on Goldilocks payrolls number
- Gold eases from record peak; all eyes on US jobs data
- Morning Bid: Bond markets rattle as Xi's tanks roll
- TRADING DAY 'September effect' makes early mark
- Gold races to all-time high above $3,500 on US rate cut prospects
- Dollar under pressure as traders return after Labor Day break
일일 변동 비율
28.36 28.46
년간 변동
27.46 29.63
- 이전 종가
- 28.38
- 시가
- 28.36
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- 저가
- 28.36
- 고가
- 28.46
- 볼륨
- 29
- 일일 변동
- 0.21%
- 월 변동
- 0.82%
- 6개월 변동
- -3.30%
- 년간 변동율
- -1.42%
20 9월, 토요일