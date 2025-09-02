QuotazioniSezioni
COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

28.44 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COM ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.36 e ad un massimo di 28.46.

Segui le dinamiche di Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
28.36 28.46
Intervallo Annuale
27.46 29.63
Chiusura Precedente
28.38
Apertura
28.36
Bid
28.44
Ask
28.74
Minimo
28.36
Massimo
28.46
Volume
29
Variazione giornaliera
0.21%
Variazione Mensile
0.82%
Variazione Semestrale
-3.30%
Variazione Annuale
-1.42%
