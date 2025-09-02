Valute / COM
COM: Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
28.44 USD 0.06 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COM ha avuto una variazione del 0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.36 e ad un massimo di 28.46.
Segui le dinamiche di Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COM News
Intervallo Giornaliero
28.36 28.46
Intervallo Annuale
27.46 29.63
- Chiusura Precedente
- 28.38
- Apertura
- 28.36
- Bid
- 28.44
- Ask
- 28.74
- Minimo
- 28.36
- Massimo
- 28.46
- Volume
- 29
- Variazione giornaliera
- 0.21%
- Variazione Mensile
- 0.82%
- Variazione Semestrale
- -3.30%
- Variazione Annuale
- -1.42%
21 settembre, domenica