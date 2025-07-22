Divisas / CNX
CNX: CNX Resources Corporation
30.98 USD 0.37 (1.21%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNX de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.62, mientras que el máximo ha alcanzado 31.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CNX Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CNX News
Rango diario
30.62 31.19
Rango anual
27.00 41.93
- Cierres anteriores
- 30.61
- Open
- 30.62
- Bid
- 30.98
- Ask
- 31.28
- Low
- 30.62
- High
- 31.19
- Volumen
- 2.179 K
- Cambio diario
- 1.21%
- Cambio mensual
- 7.16%
- Cambio a 6 meses
- -1.21%
- Cambio anual
- -3.07%
