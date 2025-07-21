Valute / CNX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CNX: CNX Resources Corporation
30.36 USD 0.67 (2.16%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNX ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.98 e ad un massimo di 30.93.
Segui le dinamiche di CNX Resources Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNX News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in CNX Resources Stock?
- Mizuho aggiorna CNX, taglia Talos e CVR Energy preferendo i titoli del gas
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Cabot (CTRA) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Institutional Investors And A Contrarian Look At CNX Resources (NYSE:CNX)
- Here's Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Strong Value Stock
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Plains All American Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Decrease Y/Y
- Constellation Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Energy Transfer Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Down Y/Y
- Devon Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Production Guidance Raised
- Clearway Energy Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Callinex Mines appoints veteran geologist Peter Dimmell to board
- CNX (CNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CNX Resources Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- CNX Resources Q2 2025 presentation: 22nd consecutive quarter of positive free cash flow
- CNX Resources Corporation. (CNX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- Longleaf Partners Fund Q2 2025 Commentary (LLPFX)
- CNX Resources to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Intervallo Giornaliero
29.98 30.93
Intervallo Annuale
27.00 41.93
- Chiusura Precedente
- 31.03
- Apertura
- 30.52
- Bid
- 30.36
- Ask
- 30.66
- Minimo
- 29.98
- Massimo
- 30.93
- Volume
- 3.458 K
- Variazione giornaliera
- -2.16%
- Variazione Mensile
- 5.02%
- Variazione Semestrale
- -3.19%
- Variazione Annuale
- -5.01%
20 settembre, sabato