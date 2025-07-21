QuotazioniSezioni
Valute / CNX
CNX: CNX Resources Corporation

30.36 USD 0.67 (2.16%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNX ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.98 e ad un massimo di 30.93.

Segui le dinamiche di CNX Resources Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
29.98 30.93
Intervallo Annuale
27.00 41.93
Chiusura Precedente
31.03
Apertura
30.52
Bid
30.36
Ask
30.66
Minimo
29.98
Massimo
30.93
Volume
3.458 K
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
5.02%
Variazione Semestrale
-3.19%
Variazione Annuale
-5.01%
20 settembre, sabato