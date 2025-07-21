КотировкиРазделы
CNX: CNX Resources Corporation

30.61 USD 0.53 (1.76%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNX за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 30.71.

Следите за динамикой CNX Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CNX

Дневной диапазон
30.11 30.71
Годовой диапазон
27.00 41.93
Предыдущее закрытие
30.08
Open
30.14
Bid
30.61
Ask
30.91
Low
30.11
High
30.71
Объем
2.913 K
Дневное изменение
1.76%
Месячное изменение
5.88%
6-месячное изменение
-2.39%
Годовое изменение
-4.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.