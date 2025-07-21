Валюты / CNX
CNX: CNX Resources Corporation
30.61 USD 0.53 (1.76%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNX за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 30.71.
Следите за динамикой CNX Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.11 30.71
Годовой диапазон
27.00 41.93
- Предыдущее закрытие
- 30.08
- Open
- 30.14
- Bid
- 30.61
- Ask
- 30.91
- Low
- 30.11
- High
- 30.71
- Объем
- 2.913 K
- Дневное изменение
- 1.76%
- Месячное изменение
- 5.88%
- 6-месячное изменение
- -2.39%
- Годовое изменение
- -4.22%
