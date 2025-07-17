KurseKategorien
Währungen / CNX
Zurück zum Aktien

CNX: CNX Resources Corporation

31.03 USD 0.05 (0.16%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNX hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.37 bis zu einem Hoch von 31.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die CNX Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNX News

Tagesspanne
30.37 31.40
Jahresspanne
27.00 41.93
Vorheriger Schlusskurs
30.98
Eröffnung
30.93
Bid
31.03
Ask
31.33
Tief
30.37
Hoch
31.40
Volumen
2.972 K
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
7.33%
6-Monatsänderung
-1.05%
Jahresänderung
-2.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K