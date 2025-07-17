Währungen / CNX
CNX: CNX Resources Corporation
31.03 USD 0.05 (0.16%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNX hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.37 bis zu einem Hoch von 31.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die CNX Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNX News
Tagesspanne
30.37 31.40
Jahresspanne
27.00 41.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.98
- Eröffnung
- 30.93
- Bid
- 31.03
- Ask
- 31.33
- Tief
- 30.37
- Hoch
- 31.40
- Volumen
- 2.972 K
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 7.33%
- 6-Monatsänderung
- -1.05%
- Jahresänderung
- -2.91%
