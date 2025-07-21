Devises / CNX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNX: CNX Resources Corporation
30.36 USD 0.67 (2.16%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNX a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.98 et à un maximum de 30.93.
Suivez la dynamique CNX Resources Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNX Nouvelles
- Are Options Traders Betting on a Big Move in CNX Resources Stock?
- Mizuho relève CNX et abaisse Talos et CVR Energy, privilégiant les valeurs gazières
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- Cabot (CTRA) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Institutional Investors And A Contrarian Look At CNX Resources (NYSE:CNX)
- Here's Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Strong Value Stock
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Why CNX Resources Corporation. (CNX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Ormat Technologies Q2 Earnings Outpace Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Plains All American Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Decrease Y/Y
- Constellation Energy Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Energy Transfer Q2 Earnings In Line With Estimates, Revenues Down Y/Y
- Devon Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, Production Guidance Raised
- Clearway Energy Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Callinex Mines appoints veteran geologist Peter Dimmell to board
- CNX (CNX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- CNX Resources Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- CNX Resources Q2 2025 presentation: 22nd consecutive quarter of positive free cash flow
- CNX Resources Corporation. (CNX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Longleaf Partners Global Fund Q2 2025 Commentary (LLGLX)
- Longleaf Partners Fund Q2 2025 Commentary (LLPFX)
- CNX Resources to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Range quotidien
29.98 30.93
Range Annuel
27.00 41.93
- Clôture Précédente
- 31.03
- Ouverture
- 30.52
- Bid
- 30.36
- Ask
- 30.66
- Plus Bas
- 29.98
- Plus Haut
- 30.93
- Volume
- 3.458 K
- Changement quotidien
- -2.16%
- Changement Mensuel
- 5.02%
- Changement à 6 Mois
- -3.19%
- Changement Annuel
- -5.01%
20 septembre, samedi