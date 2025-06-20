Divisas / BRCC
BRCC: BRC Inc Class A
1.75 USD 0.07 (4.17%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRCC de hoy ha cambiado un 4.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.66, mientras que el máximo ha alcanzado 1.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BRC Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BRCC News
- BRC Inc. nombra a Melvin Landis como miembro del consejo de administración y concede acciones
- Black Rifle Coffee nombra al veterano de bebidas Mel Landis a su junta directiva
- Black Rifle Coffee: Ingresos estables en Q2 2024, pero márgenes se expanden
- BRC stock price target lowered to $2.50 by Telsey on mixed outlook
- Black Rifle (BRCC) Q2 Revenue Rises 6.5%
- BRC Inc. (BRCC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Black Rifle Coffee Q2 2025 slides: revenue grows 6.5% despite margin pressure
- BRC Inc. earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- BRC Inc. stock outperforms coffee category with 32.4% growth, DA Davidson reiterates Buy
- BRC Inc. director Kadenacy buys $100k in shares
- BRC Inc. director Dickson buys $20,000 in shares
- BRC Inc. stock price target maintained at $2.50 by DA Davidson
- BRC Inc. stock offering raises $35 million for energy drink expansion
- BRC Inc. reaffirms annual financial guidance for 2025
- BRC Inc. launches public offering of class A common stock
- Black Rifle Coffee appoints veteran Matthew Amigh as new CFO
Rango diario
1.66 1.81
Rango anual
1.19 3.59
- Cierres anteriores
- 1.68
- Open
- 1.69
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.66
- High
- 1.81
- Volumen
- 988
- Cambio diario
- 4.17%
- Cambio mensual
- 12.18%
- Cambio a 6 meses
- -15.46%
- Cambio anual
- -48.98%
