货币 / BRCC
BRCC: BRC Inc Class A
1.71 USD 0.03 (1.79%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BRCC汇率已更改1.79%。当日，交易品种以低点1.66和高点1.81进行交易。
关注BRC Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BRCC新闻
- BRC Inc.任命Melvin Landis为董事会成员并授予股权奖励
- BRC Inc. appoints Melvin Landis to board of directors and grants equity awards
- Black Rifle Coffee任命饮料行业资深人士Mel Landis加入董事会
- Black Rifle Coffee appoints beverage veteran Mel Landis to board
- 黑步枪咖啡2024年第二季度:收入持平，利润率显著扩大
- Black Rifle Coffee Q2 2024 slides: Revenue flat, margins expand significantly
- BRC stock price target lowered to $2.50 by Telsey on mixed outlook
- Black Rifle (BRCC) Q2 Revenue Rises 6.5%
- BRC Inc. (BRCC) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Black Rifle Coffee Q2 2025 slides: revenue grows 6.5% despite margin pressure
- BRC Inc. earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- BRC Inc. stock outperforms coffee category with 32.4% growth, DA Davidson reiterates Buy
- BRC Inc. director Kadenacy buys $100k in shares
- Brc inc.: Hafer Evan buys $100k in shares
- BRC Inc. director Dickson buys $20,000 in shares
- BRC Inc. stock price target maintained at $2.50 by DA Davidson
- BRC Inc. stock offering raises $35 million for energy drink expansion
- BRC Inc. reaffirms annual financial guidance for 2025
- BRC Inc. launches public offering of class A common stock
- Black Rifle Coffee appoints veteran Matthew Amigh as new CFO
- brc inc. announces results of annual stockholder meeting
日范围
1.66 1.81
年范围
1.19 3.59
- 前一天收盘价
- 1.68
- 开盘价
- 1.69
- 卖价
- 1.71
- 买价
- 2.01
- 最低价
- 1.66
- 最高价
- 1.81
- 交易量
- 748
- 日变化
- 1.79%
- 月变化
- 9.62%
- 6个月变化
- -17.39%
- 年变化
- -50.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值