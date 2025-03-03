Валюты / BRCC
BRCC: BRC Inc Class A
1.68 USD 0.09 (5.66%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRCC за сегодня изменился на 5.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.58, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой BRC Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.58 1.72
Годовой диапазон
1.19 3.59
- Предыдущее закрытие
- 1.59
- Open
- 1.61
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.58
- High
- 1.72
- Объем
- 512
- Дневное изменение
- 5.66%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- -18.84%
- Годовое изменение
- -51.02%
