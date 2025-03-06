Währungen / BRCC
BRCC: BRC Inc Class A
1.67 USD 0.04 (2.34%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRCC hat sich für heute um -2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.64 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die BRC Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.64 1.72
Jahresspanne
1.19 3.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.71
- Eröffnung
- 1.72
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Tief
- 1.64
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 405
- Tagesänderung
- -2.34%
- Monatsänderung
- 7.05%
- 6-Monatsänderung
- -19.32%
- Jahresänderung
- -51.31%
