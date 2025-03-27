Divisas / ATLCL
ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026
24.9900 USD 0.0663 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATLCL de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
24.9000 25.0000
Rango anual
23.2900 25.4400
- Cierres anteriores
- 24.9237
- Open
- 24.9135
- Bid
- 24.9900
- Ask
- 24.9930
- Low
- 24.9000
- High
- 25.0000
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -0.56%
- Cambio a 6 meses
- 3.26%
- Cambio anual
- 4.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B