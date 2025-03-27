Währungen / ATLCL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026
25.1000 USD 0.1100 (0.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLCL hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.9680 bis zu einem Hoch von 25.1000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.9680 25.1000
Jahresspanne
23.2900 25.4400
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9900
- Eröffnung
- 25.0000
- Bid
- 25.1000
- Ask
- 25.1030
- Tief
- 24.9680
- Hoch
- 25.1000
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- -0.12%
- 6-Monatsänderung
- 3.72%
- Jahresänderung
- 4.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K