ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026

25.0200 USD 0.0800 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ATLCL a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9500 et à un maximum de 25.0200.

Suivez la dynamique Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

ATLCL Nouvelles

Range quotidien
24.9500 25.0200
Range Annuel
23.2900 25.4400
Clôture Précédente
25.1000
Ouverture
24.9800
Bid
25.0200
Ask
25.0230
Plus Bas
24.9500
Plus Haut
25.0200
Volume
17
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
-0.44%
Changement à 6 Mois
3.39%
Changement Annuel
4.64%
20 septembre, samedi