Валюты / ATLCL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026
24.9237 USD 0.0063 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLCL за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9000, а максимальная — 24.9300.
Следите за динамикой Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.9000 24.9300
Годовой диапазон
23.2900 25.4400
- Предыдущее закрытие
- 24.9300
- Open
- 24.9000
- Bid
- 24.9237
- Ask
- 24.9267
- Low
- 24.9000
- High
- 24.9300
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -0.82%
- 6-месячное изменение
- 2.99%
- Годовое изменение
- 4.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.