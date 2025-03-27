시세섹션
ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026

25.0200 USD 0.0800 (0.32%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ATLCL 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.9500이고 고가는 25.0200이었습니다.

Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
24.9500 25.0200
년간 변동
23.2900 25.4400
이전 종가
25.1000
시가
24.9800
Bid
25.0200
Ask
25.0230
저가
24.9500
고가
25.0200
볼륨
17
일일 변동
-0.32%
월 변동
-0.44%
6개월 변동
3.39%
년간 변동율
4.64%
