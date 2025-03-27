QuotazioniSezioni
Valute / ATLCL
Tornare a Azioni

ATLCL: Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026

25.0200 USD 0.0800 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATLCL ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9500 e ad un massimo di 25.0200.

Segui le dinamiche di Atlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATLCL News

Intervallo Giornaliero
24.9500 25.0200
Intervallo Annuale
23.2900 25.4400
Chiusura Precedente
25.1000
Apertura
24.9800
Bid
25.0200
Ask
25.0230
Minimo
24.9500
Massimo
25.0200
Volume
17
Variazione giornaliera
-0.32%
Variazione Mensile
-0.44%
Variazione Semestrale
3.39%
Variazione Annuale
4.64%
21 settembre, domenica