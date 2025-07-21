Divisas / AMRX
AMRX: Amneal Pharmaceuticals Inc - Class A
9.61 USD 0.13 (1.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMRX de hoy ha cambiado un -1.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.57, mientras que el máximo ha alcanzado 9.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amneal Pharmaceuticals Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.57 9.80
Rango anual
6.69 10.34
- Cierres anteriores
- 9.74
- Open
- 9.71
- Bid
- 9.61
- Ask
- 9.91
- Low
- 9.57
- High
- 9.80
- Volumen
- 3.432 K
- Cambio diario
- -1.33%
- Cambio mensual
- 0.73%
- Cambio a 6 meses
- 14.68%
- Cambio anual
- 14.27%
