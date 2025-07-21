Валюты / AMRX
AMRX: Amneal Pharmaceuticals Inc - Class A
9.74 USD 0.05 (0.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMRX за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.63, а максимальная — 9.86.
Следите за динамикой Amneal Pharmaceuticals Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.63 9.86
Годовой диапазон
6.69 10.34
- Предыдущее закрытие
- 9.79
- Open
- 9.83
- Bid
- 9.74
- Ask
- 10.04
- Low
- 9.63
- High
- 9.86
- Объем
- 2.730 K
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 2.10%
- 6-месячное изменение
- 16.23%
- Годовое изменение
- 15.81%
