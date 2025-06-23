Una descripción completa de una solución de trading automatizado, optimizada para el mercado de divisas con un rendimiento fiable en oro y en todos los pares de divisas.

DeltaAirProMaxTradeSys es una solución premium para el trading automatizado, adaptada específicamente para el oro y los pares de divisas negociados activamente disponibles en el mercado .

Este sistema está altamente optimizado para el trading en oro bajo una estructura de micro lotes de 1:1000.

Por defecto, el tamaño máximo de posición calculado es de aproximadamente 0,33 microlotes por orden para las operaciones de compra, y de alrededor de 0,26 microlotes por orden para las operaciones de venta.

En condiciones de mercado lateral, el sistema ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función de la presión de compra y venta del mercado.

Inicia fuertes entradas de compra durante movimientos alcistas, y ejecuta órdenes de venta en niveles máximos cuando el mercado alcanza umbrales clave.

DeltaAirProMaxTradeSys integra sofisticados algoritmos que analizan las zonas de soporte y resistencia:

Las rupturas de soporte activan posiciones de venta estratégicas alineadas con la dirección del mercado.

Las rupturas de resistencia inician posiciones de compra basadas en el impulso y la demanda del mercado.

El sistema ofrece una combinación dinámica de niveles técnicos y análisis de la volatilidad de la acción del precio, lo que permite una toma de decisiones adaptativa en escenarios de mercado tanto alcistas como bajistas.

Está diseñado con un mecanismo rápido de toma de beneficios, ofreciendo a los operadores salidas oportunas y ganancias consistentes.

Estrategia de negociación

EA de seguimiento de tendencia combinado con algoritmos inteligentes para detectar niveles de soporte/resistencia y diferenciales de volatilidad en la acción del precio.

El tamaño del lote se ajusta automáticamente en función de la fuerza del mercado:

Compras fuertes en tendencias alcistas

Ventas estratégicas cerca de resistencias

Modo seguro cuando el mercado está lateral

💱 Símbolos recomendados

XAUUSDmicro, XAUUSD, Oro

Además del oro, el sistema es compatible con los principales pares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, así como la mayoría de otros pares de divisas.

Mejor rendimiento en micro cuentas XAUUSD.

🕒 Plazos sugeridos

M1 o M5

Sensible y estable en marcos de tiempo más bajos

Requisitos de la cuenta

Cuenta Micro (apalancamiento 1:1000)

Depósito mínimo: 500

Cuenta Estándar

Depósito mínimo: 10.000 $

Mejores resultados con brokers de bajo spread y rápida ejecución



