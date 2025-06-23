DeltaAirProMaxTradeSys

Una descripción completa de una solución de trading automatizado, optimizada para el mercado de divisas con un rendimiento fiable en oro y en todos los pares de divisas.

DeltaAirProMaxTradeSys es una solución premium para el trading automatizado, adaptada específicamente para el oro y los pares de divisas negociados activamente disponibles en el mercado .

Este sistema está altamente optimizado para el trading en oro bajo una estructura de micro lotes de 1:1000.
Por defecto, el tamaño máximo de posición calculado es de aproximadamente 0,33 microlotes por orden para las operaciones de compra, y de alrededor de 0,26 microlotes por orden para las operaciones de venta.

En condiciones de mercado lateral, el sistema ajusta automáticamente el tamaño de las posiciones en función de la presión de compra y venta del mercado.

Inicia fuertes entradas de compra durante movimientos alcistas, y ejecuta órdenes de venta en niveles máximos cuando el mercado alcanza umbrales clave.

DeltaAirProMaxTradeSys integra sofisticados algoritmos que analizan las zonas de soporte y resistencia:

  • Las rupturas de soporte activan posiciones de venta estratégicas alineadas con la dirección del mercado.
  • Las rupturas de resistencia inician posiciones de compra basadas en el impulso y la demanda del mercado.

El sistema ofrece una combinación dinámica de niveles técnicos y análisis de la volatilidad de la acción del precio, lo que permite una toma de decisiones adaptativa en escenarios de mercado tanto alcistas como bajistas.

Está diseñado con un mecanismo rápido de toma de beneficios, ofreciendo a los operadores salidas oportunas y ganancias consistentes.

Estrategia de negociación

EA de seguimiento de tendencia combinado con algoritmos inteligentes para detectar niveles de soporte/resistencia y diferenciales de volatilidad en la acción del precio.
El tamaño del lote se ajusta automáticamente en función de la fuerza del mercado:

  • Compras fuertes en tendencias alcistas
  • Ventas estratégicas cerca de resistencias
  • Modo seguro cuando el mercado está lateral

💱 Símbolos recomendados

  • XAUUSDmicro, XAUUSD, Oro
  • Además del oro, el sistema es compatible con los principales pares como EURUSD, GBPUSD, USDJPY, así como la mayoría de otros pares de divisas.
    Mejor rendimiento en micro cuentas XAUUSD.

🕒 Plazos sugeridos

  • M1 o M5
  • Sensible y estable en marcos de tiempo más bajos

Requisitos de la cuenta

  • Cuenta Micro (apalancamiento 1:1000)
    • Depósito mínimo: 500
  • Cuenta Estándar
    • Depósito mínimo: 10.000 $
  • Mejores resultados con brokers de bajo spread y rápida ejecución


🧠 DeltaAirProMaxTradeSys - El Robot de Auto-Trading definitivo para el Oro y los Principales Pares de Forex

🚀 ¡Deja que tus ganancias vuelen en piloto automático!

DeltaAirProMaxTradeSys es un potente e inteligente Asesor Experto construido para traders serios que quieren beneficiarse del mercado - incluso mientras duermen.

✅ Diseñado para el Oro (XAUUSDmicro) y los principales pares de divisas
✅ Estrategia inteligente auto-adaptativa con control dinámico del riesgo
✅ Lógica de seguimiento de tendencias combinada con detección de rupturas
✅ Ideal tanto para traders novatos como para profesionales experimentados.

💡 ¿Por qué elegir DeltaAirProMax?

📈 Estrategia probada de seguimiento de tendencias

  • Entradas de compra fuertes durante el impulso alcista

  • Entradas estratégicas de venta cerca de resistencias

  • Lógica de no operar en mercados laterales → reducir las señales falsas

🧠 Reconocimiento inteligente de soportes y resistencias

  • Analiza automáticamente las zonas de presión del mercado

  • Detecta rupturas y ajusta el tamaño de la posición en consecuencia

💹 S istema Adaptativo de Dimensionamiento de Posiciones

  • Escala las posiciones en función de la fuerza de la señal

  • Dimensionamiento dinámico de lotes con control total para cuentas micro o estándar

  • Ejemplo: 0,33 microlotes de compra / 0,26 microlotes de venta (por defecto)

📊 C onstruido con precisión para los operadores de oro

DeltaAirProMax está altamente optimizado para entornos de apalancamiento 1:1000 y funciona extremadamente bien en:

  • ✅ XAUUSDmicro

  • ✅ EURUSD, GBPUSD, USDJPY

  • ✅ La mayoría de los principales pares de divisas con bajo spread

💥 Mejor rendimiento verificado en las microcuentas Gold

🛠 Ajustes sugeridos

Parámetro Valor
Plazos M1 o M5
Tipo de cuenta Micro (Min $500) / Estándar (Min $10,000)
Broker recomendado Brokers ECN de bajo spread
Apalancamiento 1:1000 o superior

📈 Rendimiento Real - Próximamente

Actualmente estamos ejecutando una cuenta real en MQL5 Signals para realizar un seguimiento de los resultados en vivo.
Resultados de backtest (10 años) disponibles en capturas de pantalla y demo.

👉 Siga nuestra señal para actualizaciones de rendimiento en tiempo real.

🎯 ¿A quién va dirigido?

  • ✅ Los comerciantes que buscan la automatización de manos libres.

  • ✅ Los revendedores de oro que quieren entradas dinámicas y de precisión

  • ✅ Traders de swing que utilizan marcos temporales bajos (M1-M5)

  • ✅ Cualquiera que esté cansado de los errores emocionales/manuales

Soporte y actualizaciones

  • Actualizaciones gratuitas de por vida

  • Grupo de soporte directo en Telegram

  • Manual de instalación detallado incluido


Recomendaciones:

  1. Para cuentas micro (ratio de lote 1:1000): Depósito mínimo recomendado: 500
  2. Para cuentas de lote estándar: Depósito mínimo recomendado: 10.000
  3. La tendencia es más eficaz en el marco temporal M1
  4. Equipado con la capacidad de negociación flexible de dos vías (compra y venta)
  5. Combina algoritmos avanzados de diferenciales de volatilidad de la acción del precio con análisis de soporte y resistencia
  6. El sistema está diseñado con una flexibilidad excepcional: los operadores no necesitan instalar ningún indicador adicional. Todos los indicadores necesarios están preconfigurados en la programación, lo que le permite detectar automáticamente las condiciones del mercado y tomar decisiones independientes de compra y venta.
  7. El robot es capaz de operar con seguridad y generar beneficios relativamente estables para los operadores, con ganancias netas mensuales constantes. El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de los movimientos rentables de los precios durante el proceso de negociación ejecutado por el robot.
  8. La función de tamaño de lote se ha actualizado para incluir un cálculo automático basado en la oferta y la demanda, así como en la presión de compra y venta imperante en cada momento, tanto si el mercado está experimentando fuertes movimientos al alza o a la baja, como si se está moviendo lateralmente.
  9. El producto se ha actualizado con una función de cálculo automático del tamaño del lote, lo que mejora la capacidad de negociación, aumenta la flexibilidad y la profesionalidad, y se adapta dinámicamente a la capacidad de compra y venta del mercado.
  10. Además, la condición de venta incluye una comprobación de seguridad que sólo permite una orden de venta cuando el valor RSI estándar se encuentra dentro de un rango seguro. Específicamente, el valor RSI en el marco de tiempo diario (PERIOD_D1) debe ser mayor o igual a 50. Esto evita que el sistema coloque órdenes de venta. Esto evita que el sistema coloque órdenes de venta en zonas de soporte.
  11. El algoritmo se ha mejorado para maximizar los beneficios al tiempo que garantiza la seguridad de la cuenta durante fuertes volatilidades del mercado o movimientos de tendencia desfavorables. Está diseñado para proporcionar una protección absoluta a la cuenta de negociación, preservar el capital y optimizar los beneficios.


