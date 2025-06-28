Eine umfassende Beschreibung einer automatisierten Handelslösung, die für den Devisenmarkt optimiert ist und eine zuverlässige Leistung bei Gold und allen Währungspaaren bietet.

DeltaAirProMaxTradeSys ist eine Premium-Lösung für den automatisierten Handel, die speziell auf Gold und aktiv gehandelte Währungspaare auf dem Markt zugeschnitten ist .

Dieses System ist hochgradig für den Goldhandel mit einer 1:1000 Mikro-Lot-Struktur optimiert.

Standardmäßig beträgt die maximale berechnete Positionsgröße etwa 0,33 Mikrolots pro Auftrag für Kaufgeschäfte und etwa 0,26 Mikrolots pro Auftrag für Verkaufsgeschäfte.

In Seitwärtsmärkten passt das System die Positionsgrößen automatisch an den vorherrschenden Kauf- und Verkaufsdruck an.

Es initiiert starke Käufe bei Aufwärtsbewegungen und führt Verkaufsaufträge bei Höchstständen aus, wenn der Markt wichtige Schwellenwerte erreicht.

DeltaAirProMaxTradeSys verfügt über hochentwickelte Algorithmen, die Unterstützungs- und Widerstandszonen analysieren:

Unterstützungsdurchbrüche lösen strategische Verkaufspositionen aus, die sich an der Marktrichtung orientieren.

Widerstandsausbrüche lösen Kaufpositionen aus, die auf dem Momentum und der Marktnachfrage basieren.

Das System bietet eine dynamische Kombination aus technischen Niveaus und Volatilitätsanalysen der Preisentwicklung, die eine adaptive Entscheidungsfindung sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsszenarien ermöglicht.

Es ist mit einem schnellen Gewinnmitnahmemechanismus ausgestattet, der Händlern einen rechtzeitigen Ausstieg und beständige Gewinne ermöglicht.

📌 Handelsstrategie

Trendfolgender EA, kombiniert mit intelligenten Algorithmen zur Erkennung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsunterschieden in der Preisbewegung.

Die Losgröße wird automatisch an die Marktstärke angepasst:

Starke Käufe in Aufwärtstrends

Strategische Verkäufe in der Nähe von Widerständen

Sicherer Modus, wenn der Markt seitwärts läuft

💱 Empfohlene Symbole

XAUUSDmicro, XAUUSD, Gold

Neben Gold ist das System mit den wichtigsten Währungspaaren wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY sowie den meisten anderen Währungspaaren kompatibel.

Beste Performance auf XAUUSD-Mikrokonten.

🕒 Empfohlene Zeitrahmen

M1 oder M5

Reaktionsfähig und stabil bei niedrigeren Zeitrahmen

💼 Kontoanforderungen

Mikro-Konto (1:1000 Hebelwirkung)

Mindesteinlage: $500

Standard-Konto

Mindesteinlage: $10.000

Beste Ergebnisse mit Brokern mit geringer Streuung und schneller Ausführung



Empfehlungen:

Für Mikro-Konten (1:1000 Lot-Verhältnis): Empfohlene Mindesteinlage: $500 Für Standard-Lot-Konten: Empfohlene Mindesteinlage: $10.000 Der Trend funktioniert am effektivsten auf dem M1-Zeitrahmen Ausgestattet mit einer flexiblen Zwei-Wege-Handelsfunktion (Kauf und Verkauf) Kombiniert fortschrittliche Algorithmen von Preisaktions-Volatilitätsdifferenzen mit Unterstützungs- und Widerstandsanalysen Das System wurde mit außergewöhnlicher Flexibilität entwickelt - Händler müssen keine zusätzlichen Indikatoren installieren. Alle notwendigen Indikatoren sind in der Programmierung vorkonfiguriert, so dass das System die Marktbedingungen automatisch erkennen und unabhängige Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen kann. Der Roboter ist in der Lage, sicher zu handeln und relativ stabile Gewinne für Händler zu erzielen, mit konstanten monatlichen Nettogewinnen. Die Leistung hängt von den Marktbedingungen und profitablen Preisbewegungen während des vom Roboter ausgeführten Handels ab. Die Funktion für die Losgröße wurde verbessert und umfasst nun eine automatische Berechnung auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage sowie des vorherrschenden Kauf- und Verkaufsdrucks zu jedem Zeitpunkt, unabhängig davon, ob der Markt starke Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen erfährt oder sich seitwärts bewegt Das Produkt wurde um eine Funktion zur automatischen Berechnung der Losgröße erweitert, die die Handelsmöglichkeiten verbessert, die Flexibilität und Professionalität erhöht und sich dynamisch an die Kauf- und Verkaufskraft des Marktes anpasst. Darüber hinaus enthält die Verkaufsbedingung eine Sicherheitsprüfung, die einen Verkaufsauftrag nur dann zulässt, wenn der Standard-RSI-Wert innerhalb eines sicheren Bereichs liegt. Insbesondere muss der RSI-Wert für den Daily-Zeitrahmen (PERIOD_D1) größer oder gleich 50 sein. Dadurch wird verhindert, dass das System Verkaufsaufträge in Unterstützungszonen platziert. Der Algorithmus wurde verbessert, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig die Sicherheit des Kontos bei starker Marktvolatilität oder ungünstigen Trendbewegungen zu gewährleisten. Er wurde entwickelt, um absoluten Schutz für das Handelskonto zu bieten, das Kapital zu erhalten und die Erträge zu optimieren.





