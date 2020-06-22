No me deja comprar o alquilar indicadores em Metatrader 4
Estoy logeado en el metatrader y en la pagina, no se, no entiendo porque no me deja comprar/alquilar. Es la version de instalacion de mi broker ¿puede me tenga que bajar la version de la pagina oficial?
Tambien debo comentar que lo estoy intentando comprar/alquilar desde la propia pagina mql5, si lo intento desde el propio programa me da error por usar una version antigua de internet explorer ¿no se puede comprar a traves de la pagina directamente o se tiene que hacer desde la propia plataforma?
Prueba instalando otro navegador o actualiza el internet explorer y vuelve a intentarlo desde la plataforma.
Si , si tengo tanto el firefox como el chrome, lo que me parece raro es que me deje instalar indicadores gratuitos y demos. y cuando intento comprar o alquilar desde esta prop¡a pagina no sucede nada, ni me da error ni nada simplemente no hay compra.
Se tiene que comprar obligatoriamente desde la plataforma metatrader? no se puede hacerlo desde la web?
No importa si lo haces desde la web o desde la plataforma (si lo haces desde la web te manda a la plataforma).
Siento insistir pero es sólo para que quede claro, ¿Cuándo dices que también estas conectado en la plataforma te conectas dónde lo señala la foto?
Hola Damian si lo tengo bien, no entiendo, no me sale ningun error al comprar y tengo saldo, simplemente que no hace la compra, le doy me abre el metatrader pero no aparece en los indicadores ni se me resta el saldo de la compra.
Como digo le doy a alquilar (al comprar me pasa lo mismo y con otros indicadores igual) , le digo que "si" tengo el metatrader 4 se me abre el programa pero no aparece en mi listado de indicadores.
Si puedes pon una foto del error que te sale al hacerlo desde mt4.
