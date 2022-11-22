¿Cómo descargo precios históricos para MT5?

Saludos.


Recuerdo que en MT4 se traba en una de las pestañas del mismo programa y descargaba los precios históricos, pero por mas que busco en MT5 no lo encuentro. ¿Alguien podría decirme cuál es el procedimiento para descargar los precios históricos para MT5?


Gracias de antemano. Saludos.

 
En MT5 ese proceso es automático cuando se hace uso del probador de estrategias.

En su defecto puede hacer como antiguamente se hacia, tecla RePag sobre el gráfico y al ir corriéndolo se lo estará descargando (datos del broker, no de la base de MetaQuotes).

Saludos y suerte!

 
Hasta hace poco las únicas opciones viables en MT5 para que se descargasen automáticamente los datos históricos son las que te comentó el compañero Miguel Angel.

Pero ahora en la últimas builds se ha incorporado la opción de descargarlos manualmente de forma parecida a como se hacía en MT4.

Para ello solo tienes que ir al Menú Ver \ Símbolos o seleccionar directamente un Símbolo en la ventana de Observación del mercado, y con botón derecho elegir la opción 'Símbolos', como te muestro en la siguiente imagen:



Al elegir dicha opción se te abrirá una ventana, en la que sales las especificaciones de dicho símbolo, así como otras 2 pestañas (una llamada 'Barras' y otra llamada 'Ticks'). Pinchando en cualquiera de ellas, te podrás descargar el historial o bien de barras (del timeframe que elijas) o bien los ticks, para el intervalo de tiempo y el símbolo que elijas. También puedes exportar los datos si lo necesitas. Te lo muestro en la siguiente imagen:




Saludos.

 
Gracias, muy útil esta información.
 
Estos históricos en tick son de calidad? Los históricos de mql4 es o eran deficiente para hacer un backtes y en mt4 se implementan herramientas externas para optimizar tu bot en mt4. En mt5 puedes hacer un backtes completo, confiable, robusto para tu bot? Otra pregunta  los históricos de ticks de mq5 se pueden exportar a mt4? Que se necesita para eso saludos muchas gracias
