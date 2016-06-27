Sobre Market MQL5
Estimados Trader. Deseo manifestarles mi ingrata experiencia en la adquision de las EA en el mercado Market MQL5; he adquirido las siguientes EA: PriceSenie de $30, Tight Scalper de $1950, Lucky Trend EA de $38,
Samurai EA de $100, Price Movements (rentado) $10, Sov a de $10, M30 EA de $11, Trend Locker de $11; como tal las puse a trabajar en cuentas reales y desafortunadamente todas llegaron a quebrar la cuenta cada cuenta con
un capital de $3000. y lo peor es que en una cuenta demo te dan buenos resultados pero a la hora de hacerlos trabajar no funcionan como son, he consultado con los vendedores y me manifestaron que el problema es el Broker,
mas aun el EA que he pagado mas es Tight Scalper de $1950 y en la fecha lo han sacado de la venta, lo peor es que he consultado con el vendedor y me manifesto que el problema es el Broker y me recomendo one trader donde
abri una cuenta con $15000 y hace mas de 5 meses teniendo una ganancia de solo $50 que no alcansa para el pago del VPS y el vendedor me da un link de sus senales (link:
https://www.mql5.com/en/signals/147931 ) He llegado a la conclusion de que en este mercado que es el Forex solo pdemos ganar cuando tengamos la formacion de ser un buen Trader y no estar buscando EA porque a la larga solo estariamos perdiendo nuestro dinero. Muchisimas Gracias por tu tiempo,
Bueno, hay que ver el tipo de estrategia que usan esos asesores. ademas tambien hay que ver el tipo de datos estas usando en el backtesting. que broker usas, yo con los unicos que tuve problemas fueron con aquellos que tenian recotizaciones. saludos.
Hola, yo he encontrado 3-4 EAs rentables en demo pero en real cambia. Comparando trade a trade 2 brokers y cuentas real/demo he observado que la apertura es similar en ambos brokers y en demo/real. El truco es el tiempo de ejecucion y cierre del trade. En real acc, los brokers ejecutan la orden de cierre (sea SL, TS o TP) muy tarde o muy pronto segun el caso, de forma que los trade ganadores en demo acaban como perdedores o con bajo profit en real. Todas eran cuentas ECN con comision.
El problema es el broker, el EA tiene que ser muy bueno para ser profitable a pesar de todos esos trucos. He dejado los EAs y hago trading semiautomatico ahora.
Como bien dice j431fx, el problema son los brokers, es la única diferencia entre el backtesting y ponerlo en real (SL/TP/TS). Hay que escoger muy bien el broker antes de ponerlo en marcha, pero que muy bien. Y como bien dice Alejandro, en real primero con poco capital, empezar con 3000$...hay que ser muy valiente.
Siempre antes de ponerlo en marcha en un instrumento hay que mirar sus especificaciones y estudiarlas.
Donde pone "precisión", se refiere al slippage, y donde pone "nivel de stops", es la distancia mínima donde te dejaran poner el ST/TP/TS. Por norma general los EA's no tienen en cuenta que tu broker te obliga a trabajar con esas distancias, y en backtesting al no contemplar ese detalle las operaciones son siempre ganadoras.
Es decir, que no es que los EA's sean malos ni defectuosos, solo que no vale cualquier broker para ponerlos en marcha. Antes hay que hacer un estudio muy amplio, tanto de las condiciones del broker, como de la gestión de riesgo, etc.
Un saludo y suerte! ;)
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Estimados Trader. Deseo manifestarles mi ingrata experiencia en la adquision de las EA en el mercado Market MQL5; he adquirido las siguientes EA: PriceSenie de $30, Tight Scalper de $1950, Lucky Trend EA de $38,
Samurai EA de $100, Price Movements (rentado) $10, Sov a de $10, M30 EA de $11, Trend Locker de $11; como tal las puse a trabajar en cuentas reales y desafortunadamente todas llegaron a quebrar la cuenta cada cuenta con
un capital de $3000. y lo peor es que en una cuenta demo te dan buenos resultados pero a la hora de hacerlos trabajar no funcionan como son, he consultado con los vendedores y me manifestaron que el problema es el Broker,
mas aun el EA que he pagado mas es Tight Scalper de $1950 y en la fecha lo han sacado de la venta, lo peor es que he consultado con el vendedor y me manifesto que el problema es el Broker y me recomendo one trader donde
abri una cuenta con $15000 y hace mas de 5 meses teniendo una ganancia de solo $50 que no alcansa para el pago del VPS y el vendedor me da un link de sus senales (link:
https://www.mql5.com/en/signals/147931 ) He llegado a la conclusion de que en este mercado que es el Forex solo pdemos ganar cuando tengamos la formacion de ser un buen Trader y no estar buscando EA porque a la larga solo estariamos perdiendo nuestro dinero. Muchisimas Gracias por tu tiempo,