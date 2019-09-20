Como puedo leer los valores de otro indicador?
Hola, estuve probando pero sin conseguirlo...a ver si alguien con mas experiencia consigue ayudarme...
Lo que quiero hacer es leer el valor Value1 del indicador que aparece abajo (indicador SpRaI) del cual solo tengo el programa compilado .ex4
Lo quiero luego agregar a un EA que llevo en funcionamento para mejorarlo ... MQL4 !
Agrego Captura así se me entiende mejor espero.
Muchas Gracias, espero vuestra ayuda.
Con la función iCustom(simb, marcoTiempo, nombreIndicador, nBuffer, nVela) puedes obtener cualquier valor del idicador personalizado modificando nBuffer. En tu caso el indicador tiene 6 memorias intermedias (buffer para los sabidos en inglés); el valor 1 corresponde a nBuffer=0.
Hola, estoy probando pero me da valores que no corresponden a los de la ventana de datos...
Alguna idea ?
**************EDITO*********
Conseguido !!! hay que entender los parámetros que necesita el otro indicador, en mi caso entendí que necesitaba que le escribiera el segundo símbolo tratándose de spread ratio.
El problema es que hace falta conocer los parámetros que necesita el indicador del cual queremos sacar los datos.
No hacen falta buffer o arrays...
dejo trozo del código con el cual he conseguido sacar los datos desde el indicador interesado, ahora donde pongo "Corn" pondré una variable string externa
actualratio=iCustom(NULL,0,IndicatorName,"CornFut",2,0);
Comment(NormalizeDouble(actualratio,4);
Con 2 significa que voy a imprimir el valor del buffer numero 2 del indicador que empieza desde cero..
Desde aquí puedo seguir con mi EA si no encuentros nuevos problemas(=solución)
Buenas tardes, estoy aprendiendo un poco de mql4 y usando la función iCustom
Tengo un pequeño error, puesto que si en "NVela" pongo 0 nunca me lee ese indicador, tengo que ponerle 1 y el indicador esta desfasado por una vela
Aquí mi linea de como lo estoy utilizando
input string IndicatorName="Veritech-3"; input string up="Veritech"; input string down="Value 2"; actualratio=iCustom(Symbol(),0,IndicatorName ,up,0,1);
Amigo, iCustom no se usa asi como lo estas haciendo, NO hay que poner el nombre del buffer del indicador leido, hay que poner el indice del buffer leido y luego la vela que quieres leer.
en la funcion diligencialo asi:
double valordeIndicador = iCustom(Symbol(),0,"indicadorA", input1_de_indicadorA, input2_de_indicadorA, input3_de_indicadorA, inputN_de_indicadorA, indice_Buffer_a_Leer, Vela);
En tu ejemplo el indice 0 es "Veritech" y el indice 1 es Value 2
espero te sirva
Saludos!
Buenas tardes, modifique el codigo a lo que me comentas
actualratio=iCustom(Symbol(),0,IndicatorName,0,0);
Pero no me toma valor nunca, quiero tomar en cuenta la vela actual, pero con el codigo como lo tengo termino de leer la vela anterior.
¿Como poder leer la vela actual?
Gracias por tu ayuda!
Saludos
El ultimo 0 es un 1. Con eso es la vela cerrada
Ok, ya me quedo claro lo de vela cerrada
pero hay alguna manera de leer la vela actual?
0 vela actual
1 vela cerrada
Amigo, pero acaso el indicador que estas queriendo leer no tiene inputs? no tienes parametros que diligencias o cambias antes de adjuntarlo en el chart?
Pues si llegase a tenerlo, debes de llenar esa info tambien aqui en esta funcion:
actualratio=iCustom(Symbol(),0,IndicatorName, <inicio de lo que falta input1_de_indicadorA, input2_de_indicadorA, input3_de_indicadorA, inputN_de_indicadorA, fin de lo que falta> 0,0);
Yo creo que por eso es que no estas recibiendo la informacion correcta, en la vela 0, o incluso en cualquier otra vela
si quieres, sube una captura de los inputs del indicador
