Miguel Antonio Rojas Martinez:

Amigo, pero acaso el indicador que estas queriendo leer no tiene inputs? no tienes parametros que diligencias o cambias antes de adjuntarlo en el chart?

Pues si llegase a tenerlo, debes  de llenar esa info tambien aqui en esta funcion:

Yo creo que por eso es que no estas recibiendo la informacion correcta, en la vela 0, o incluso en cualquier otra vela
si quieres, sube una captura de los inputs del indicador

Estoy intentando insertar la imagen pero no lo logro. La voy a poner como imagen adjunta
De los inputs, 
este es un ejemplo de lo que pido

 
Estos son, lo que pasa que estoy uniendo dos indicadores, para validar entrada


http://prntscr.com/p8h64f

el valor de cada input debe ir en el icustom

actualratio=iCustom(Symbol(),0,IndicatorName,    <CADA UNO DE LOS INPUTS debe ir AQUI SEPARADO POR COMA(,), LA CANTIDAD QUE SEA>        0,0);
