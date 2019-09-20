Como puedo leer los valores de otro indicador? - página 2
Amigo, pero acaso el indicador que estas queriendo leer no tiene inputs? no tienes parametros que diligencias o cambias antes de adjuntarlo en el chart?
Pues si llegase a tenerlo, debes de llenar esa info tambien aqui en esta funcion:
Yo creo que por eso es que no estas recibiendo la informacion correcta, en la vela 0, o incluso en cualquier otra vela
si quieres, sube una captura de los inputs del indicador
De los inputs,
este es un ejemplo de lo que pido
Estos son, lo que pasa que estoy uniendo dos indicadores, para validar entrada
http://prntscr.com/p8h64f
el valor de cada input debe ir en el icustom