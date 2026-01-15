Discusión sobre el artículo "Desarrollo de estrategias comerciales de tendencia basadas en el aprendizaje automático"
Gracias por el artículo.
Supongo que existe una transformación que convierte un símbolo plano en un símbolo de tendencia, y después de volver a aplicarla en un símbolo plano.
Quizás se pueda hacer así (borrador muy aproximado):
- Roto en ZigZags, obteniendo ZZ[i] como el cambio relativo entre los vértices correspondientes de la ZZ.
- Creado ZZ_new[i] = 1 / ZZ[i] y construido un "opuesto" símbolo basado en eso.
Como consecuencia, la corrección de TC aparece.
Mentira.
Antes de poder enseñar, tienes que aprender tú mismo.
Tienes que aprender a obtener beneficios en el mercado.
Es un esfuerzo inútil seguir al ratón, no hace falta mucha inteligencia.
Por lo tanto, no hay nada que torturar a la red neuronal y enseñarle simples cálculos matemáticos.
Qué quieres de los no comerciantes
Como se suele decir "basura entra, basura sale".
De nada. Por lo que he entendido de la presentación de Alexey, es necesario encontrar una transformación tal de una serie a través de las volteretas de las cotizaciones que satisfaga las reglas de la negociación simétrica. Corregidme si me equivoco.
Pero no entiendo muy bien cuál es la dependencia entre la transformación y la capacidad de generalización (búsqueda de patrones de trabajo).
Ofrecer un margen de beneficio que requiere mucha inteligencia. Ya que hay una comprensión de cuánta inteligencia se requiere.
Estoy de acuerdo con lo destacado, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Aunque no sea obvio para muchos autores.
cuál es la relación entre la transformación y la capacidad de generalización (encontrar patrones de trabajo).
- Por ejemplo, tienes buenas formas de marcar un símbolo plano.
- Entonces, para marcar un símbolo de tendencia, hay que invertirlo transformándolo en plano y aplicar el punto 1.
- Al mismo tiempo, invierta las señales recibidas para aplicarlas al símbolo original.
- De este modo, el símbolo de tendencia se marca mediante el algoritmo plano.
No eres un trader.
Esto es un hecho.
Acéptalo, no sabes ni puedes saber en principio cómo operar y cómo automatizarlo en consecuencia. Escribir por dinero no te convertirá en trader.
La principal diferencia entre las estrategias de tendencia y las estrategias de regreso a la media es que, para las estrategias de tendencia, resulta importante identificar la tendencia actual exacta, mientras que para las estrategias de regreso a la media, basta con que los precios fluctúen en torno a un determinado valor medio y lo crucen a menudo. Puede decirse que estas estrategias son diametralmente opuestas. Mientras que la regreso a la media implica una alta probabilidad de cambio en la dirección de los precios, el seguimiento de la tendencia implica la continuación de la tendencia actual.
Los tipos de cambio suelen dividirse en pares de divisas planos y de tendencia. Obviamente, se trata de una división muy condicional, ya que tanto las tendencias como las zonas de consolidación pueden estar presentes en ambos. En este caso, la división se produce más bien según la frecuencia con la que se encuentran en uno u otro estado. En este artículo no haremos un estudio detallado sobre qué herramientas son realmente de tendencia. Simplemente probaremos el enfoque con el par de divisas EURUSD, que se considera un par de divisas de tendencia, a diferencia de EURGBP, que se consideró plano en el artículo anterior.
Autor: dmitrievsky