Yedelkin:

Bien, ya veo. Para mí es "lo más importante es que la estrategia se adapte a las condiciones de negociación". Pero este es el área de las perspectivas :) ¿Qué otras posibilidades, además de la estructura del evento comercial, espera?

Por cierto, en mi probador también falta CHARTEVENT_CUSTOM, pero me da el viejo error de una de las clases. Así que voy a averiguar de qué lado está el problema.

Los cambios en OnTrade por supuesto que son buenos, pero puede que no utilice este bloque. Preferiría tener una capacidad directa de trabajar con el calendario de eventos, y más aún, con el historial de esos eventos.

Quiero poder trabajar con un calendario en el Campeonato.

Me gustaría mucho más, pero la pregunta es qué saldrá de ello....

 
Interesting:

1. ¿Dónde ha ido CHARTEVENT_CUSTOM y por qué se devuelve el ID 11 en lugar del 1011?

Confirmado. En el probador ,la función OnChartEvent() devuelve el id sin el sumador CHARTEVENT_CUSTOM (==1000). Lo más probable es que sólo tenga que añadir un identificador a la constante CHARTEVENT_CUSTOM en el código del probador en el lugar adecuado.
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5
 
Ayuda con una solución.
 
Se ha añadidoTesterStatistics, pero ¿dónde están las descripciones y los inludes?
Los promotores.

No entiendo desde cuando tal declaración de un array lleva a la demolición del Asesor Experto del gráfico?

Pensé que era otra cosa, comprobé el código durante mucho tiempo. Después de una larga comprobación resultó que sólo esta declaración de array lleva al borrado del Asesor Experto de un gráfico (si sólo especificamos la dimensionalidad, todo estará bien).

string ArrSybols[10] = {"EURUSD","GBPUSD","USDJPY","USDCHF","USDCAD",
                        "AUDUSD","EURJPY","EURCHF","GBPJPY","GBPCHF"};
La última versión. Win XP Pro SP3 x32.
 
No sé cuál es el problema, pero es sólo con las cuerdas. Los ints y otros habitantes se plagan normalmente.
 
Lo investigaremos.
 

Construye 430.

La gráfica obtenida tras la ejecución en el probador no puede desplazarse hacia la izquierda. Las flechas de apertura-cierre se agrupan en el borde izquierdo del gráfico, no está claro por qué. La elección de la escala de tiempo no está clara: el periodo de prueba fue del 4 de octubre de 2010 al 24 de diciembre de 2010.

 
Compruebe en los ajustes el número máximo de barras en la ventana
 
El problema probablemente sea otro. Tengo exactamente la misma declaración de array en OnInit() funcionó bien y funciona bien. Falta la letra latina m en el nombre de su matriz ArrSybols. ¿Tal vez sea un problema de los programadores?
