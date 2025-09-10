Errores, fallos, preguntas - página 366
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bien, ya veo. Para mí es "lo más importante es que la estrategia se adapte a las condiciones de negociación". Pero este es el área de las perspectivas :) ¿Qué otras posibilidades, además de la estructura del evento comercial, espera?
Por cierto, en mi probador también falta CHARTEVENT_CUSTOM, pero me da el viejo error de una de las clases. Así que voy a averiguar de qué lado está el problema.
Los cambios en OnTrade por supuesto que son buenos, pero puede que no utilice este bloque. Preferiría tener una capacidad directa de trabajar con el calendario de eventos, y más aún, con el historial de esos eventos.
Quiero poder trabajar con un calendario en el Campeonato.
Me gustaría mucho más, pero la pregunta es qué saldrá de ello....
1. ¿Dónde ha ido CHARTEVENT_CUSTOM y por qué se devuelve el ID 11 en lugar del 1011?
Los promotores.
No entiendo desde cuando tal declaración de un array lleva a la demolición del Asesor Experto del gráfico?
Pensé que era otra cosa, comprobé el código durante mucho tiempo. Después de una larga comprobación resultó que sólo esta declaración de array lleva al borrado del Asesor Experto de un gráfico (si sólo especificamos la dimensionalidad, todo estará bien).La última versión. Win XP Pro SP3 x32.
Los promotores.
No entiendo desde cuando tal declaración de un array lleva a la demolición del Asesor Experto del gráfico?
Pensé que era otra cosa, comprobé el código durante mucho tiempo. Después de una larga comprobación resultó que sólo esta declaración de array lleva a la demolición del EA desde un gráfico (si sólo especificamos la dimensionalidad, todo está bien).La última versión. Win XP Pro SP3 x32.
Construye 430.
La gráfica obtenida tras la ejecución en el probador no puede desplazarse hacia la izquierda. Las flechas de apertura-cierre se agrupan en el borde izquierdo del gráfico, no está claro por qué. La elección de la escala de tiempo no está clara: el periodo de prueba fue del 4 de octubre de 2010 al 24 de diciembre de 2010.
Los promotores.
No entiendo desde cuando tal declaración de un array lleva a la demolición del Asesor Experto del gráfico?
Pensé que era otra cosa, comprobé el código durante mucho tiempo. Después de una larga comprobación resultó que sólo esta declaración de array lleva al borrado del Asesor Experto de un gráfico (si sólo especificamos la dimensionalidad, todo estará bien).
La última versión. Win XP Pro SP3 x32.