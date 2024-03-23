MetaEditor. Problemas y soluciones. - página 2
ejemplo de escribir (){} y el resultado es (){})
Tengo un problema, pasé mucho tiempo elaborando un estilo seguro, como resultado el paréntesis de cierre se coloca reflexivamente.
Desarrollé este reflejo para no perder el paréntesis, abriéndolo inmediatamente para cerrarlo y luego introducir la información deseada en el bloque.
En los cuatros no hay problemas, pero los cincos suben constantemente ese error (){}),
Yo mismo cierro el paréntesis y ME también me ayuda, como resultado un paréntesis es innecesario.
También subir constantemente aquí es un error tal ();) debe ser (); también, en general, que el movimiento reflexivo.
No puedo hacer nada conmigo mismo ya que trabajo así desde hace mucho tiempo, e imprimo con bastante fluidez,
Como resultado, al final de la cadena veo una basura con muchos paréntesis extra en lugar de código normal. Es muy molesto.
Este es un caso en el que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.
Por favor, aconséjeme cómo tratarla.
Estimados desarrolladores, ¿cómo podemos desactivar (si es posible) la autoprescripción del paréntesis de cierre? ?????????????????
Herramientas - Opciones - Insert() y cierre } ] ) ' "
De verdad, si nada te ayuda, lee la ayuda.
De verdad, si nada te ayuda, lee la ayuda.
Muchas gracias por la respuesta, aunque la solución parece obvia pero no la he encontrado yo,
tal vez sea porque cuando pulsas F1 en ME, obtienes esta ayuda:
y el manual del que hablas está escondido bajo el botón [help][helpcall].
y el resultado es este tutorial:
Antes ni siquiera sabía que estaba ahí porque siempre me he limitado a pulsar las teclas, sin usar el ratón.
(perdona que te explique lo obvio, ya sabes que lo hago por los que vienen después).
El manual del MQL5 se abre pulsando F1 en el código que se está editando. El manual del MetaEditor se abre pulsando la misma tecla cuando el foco está en otros elementos de la interfaz.
F1 sólo mostrará la ayuda de MQL5 si se pulsa en la ventana de edición de código.
Si pulsa F1 en cualquier otra ventana, aparecerá la ayuda contextual del propio editor.
Muchas gracias, ahora has puesto los puntos sobre las íes.
SZZ Por cierto, ahora que todos están aquí,
Creo que se anunció que el texto se puede minimizar a la bandeja, ¿por qué no y se implementará más adelante?
parece que se anunció que el texto podría minimizarse a la bandeja, ¿por qué no y se implementará más adelante?
¿Qué quieres decir?
Como se hace en algunos editores,
Si resalta una sección de texto, pulse una tecla de función y el texto desaparecerá,
las líneas se retraen y los márgenes aparecen +
que, al hacer clic en él, todo vuelve a la vida,
esas líneas no van a ninguna parte, sólo se colapsan y desaparecen sólo visualmente.
Puede, por ejemplo, contraer el cuerpo de una función, dejando visible sólo la declaración.