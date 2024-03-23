MetaEditor. Problemas y soluciones. - página 8
¡Por favor, avisen donde se puede ver el EA durante las pruebas, me refiero a colocar órdenes, etc., como se ve en MT4, porque no es conveniente cuando no se puede ver el proceso del EA, no es conveniente ver el trabajo en el gráfico!
sergey1294:
La pestaña Reemplazar en la función de Búsqueda es muy necesaria... ¡SOS!
Hay una ventana Ctrl+H que permite tanto buscar como reemplazar:
También existe Ctrl+H, con el que puedes buscar y reemplazar:
¡Gracias! :-))
Tras la compilación, a veces aparecen advertencias en la subventana "Errores" que no son especialmente importantes. Como sabes, están marcados con un triángulo amarillo. ¿Es posible hacer que, por ejemplo, no aparezca una advertencia para la línea marcada?
Supongamos que tengo una línea de este tipo:
a=func(b);
Entonces el compilador muestra esta advertencia: posible uso de una variable no inicializada 'b'.
Me gustaría que no apareciera y comprobar esta línea así:
a=func(b); //#ok
Y no parece...
Me gustaría que no apareciera y marcaría esta línea así:
Y no aparecía...
No, no lo haremos.
Por el contrario, ampliaremos el alcance de las advertencias del compilador.
Es una pena... Creo que el editor habría sido más flexible...
He aquí una pregunta. ¿Piensa hacer un separador de ventanas? Es realmente incómodo trabajar con código sin él :-((
Creo una nueva ventana con una copia del código actual.
Esto da lugar a 2 ventanas que siempre se posicionan en la misma sección de código.
¿Cómo puedo hacer que sea posible ver diferentes secciones de código, en diferentes ventanas, independientemente de que se mueva a través del código en la ventana actual?
...¿Piensa hacer un separador de ventanas? Es muy incómodo trabajar con código sin él :-((
¿Nadie va a responder? :-((