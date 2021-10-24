Matstat Econometría Matan - página 8
La cuestión es que no te he puesto el ejemplo de Ask and Bid por casualidad.
¿Qué pasará con Ask si cambia Bid? Probablemente no puedas predecirlo, porque Ask ya ha cambiado junto con Bid, y no sabes qué será lo siguiente.
Sin embargo, cambian linealmente y dependen el uno del otro))
Si la Oferta sube, la Demanda probablemente suba (pero no está obligada).
Si la demanda baja, la oferta probablemente también baje (pero no necesariamente).
¿No es así? ¿O tiene una opinión diferente?
Esto ya no es una cuestión de qué predicción, esto está empezando a ser una teoría que muchos aquí están luchando.
¿Por qué llamar a Ascy Bid? Digamos que el eje X es el tiempo y el eje Y es el precio medio de cada día de negociación. La previsión es una tendencia al alza.
¿A dónde irá?
¿Y aquí?
¿Dónde va aquí?
¿Qué tal aquí?
Oleg, hay una fuerte petición.
Este hilo no es sobre física.
Si se utiliza la regresión lineal, la tendencia es a la baja
Continuación de la primera y segunda imagen respectivamente.
no entiendes nada en absoluto.
Tal vez algún día llegues a entender... o tal vez nunca lo hará.
Entiendo lo que quiere decir.
Lee el título del hilo. La física no está en el título, aunque puede describir procesos no lineales.
Otras ciencias también son capaces de hacerlo con cero expectativas matemáticas, así que no es una cuestión de entender las imágenes,
sino una cuestión de entender en qué tema estás escribiendo.
Continúa con la primera sobre la segunda imagen respectivamente.
1. la predicción es una característica probabilística;
2. la regresión lineal no es el único método de predicción de series temporales;
3. La serie de precios es un proceso no estacionario.
¡Bien hecho!
Bueno, quiero decir, lo entiendes:
Espero que te des cuenta de que tu predicción es de 0,5, es decir, no hay probabilidad.
¿Qué haces en este hilo?
Bueno, ni siquiera sabes de qué estás hablando.
Leyendo a gente inteligente como tú.