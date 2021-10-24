Matstat Econometría Matan - página 5

Nuevo comentario
 
denis.eremin:

))) Y si un proceso aleatorio no tiene un componente determinista, ¿cómo se puede predecir?

¿Da un ejemplo de una serie no determinista que, sin embargo, es predecible?

Sí.

 
pribludilsa:

Sí.

¿Cuántos de ustedes están allí? ....


 
denis.eremin:

¿Cuántos de ustedes están allí? ....


Sé lo que quieres decir. Sólo quería un ejemplo. Bien, ¿es posible aislar patrones en forex que sean adecuados para operar?

 
pribludilsa:

Sé lo que quieres decir. Sólo quería un ejemplo. ¿Es posible aislar los patrones adecuados para operar en el mercado de divisas?

por supuesto

 
secret:
Es difícil entender el principio de máxima probabilidad) ¿Puede ayudar?

Lo intentaré) Permítanme empezar diciendo que la probabilidad es la densidad de la distribución muestral. Es una función de la muestra y de los parámetros. Sustituimos en él los valores de la muestra obtenidos en el experimento, y entonces se convierte en una función de los parámetros. Encontramos los valores de los parámetros que hacen que esta función alcance el máximo y declaramos estos valores como valores requeridos (estimaciones de los valores de los parámetros).

Básicamente es sencillo, pero hay que entender qué es el muestreo: una palabra se utiliza para dos conceptos diferentes. También hay que saber cuál es la densidad de distribución de una muestra y cuál es cuando la muestra es un vector de valores independientes igualmente distribuidos.

 

El teórico no estudia el concepto de "aleatoriedad") Existe el concepto de "probabilidad" y la palabra "aleatorio" se utiliza sólo para crear términos - "suceso aleatorio", "variable aleatoria", etc.Hay incluso un chiste matemático sobre este tema que dice que no hay nada aleatorio en las variables aleatorias)

La palabra "estocástico" sustituye a veces a "probabilístico" y a veces a "aleatorio". "Estocasticidad" se utiliza a menudo como contraposición al concepto de "caótico", que significa determinismo dispuesto de forma muy compleja.

[Eliminado]  

.

.

Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Introduction to nonlinear physics: from pendulum to turbulence and chaos.


Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса
  • www.studmed.ru
Даётся представление о характерных нелинейных процессах современной классической физики для частиц и полей. Приведены многочисленные примеры. Рассматриваемые явления естественным образом включают как регулярные процессы, так и динамический хаос и турбулентность. Чтение книги не требует от читателя специальной подготовки. Для студентов старших курсов и научных работников, интересующихся методами приложениями современного нелинейного анализа. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 
denis.eremin:

))) Y si un proceso aleatorio no tiene un componente determinista, ¿cómo se puede predecir?

Dé un ejemplo de una serie no determinista que, sin embargo, sea predecible.

¿Por qué predecirlo? Todos los gráficos son manejables. Lo único que importa es aprender entrenando el ojo. El resto es experiencia. Tienes los gráficos e indicadores para ello. La única cuestión es la aplicación. El mismo azar en el xel es algo muy bueno.
[Eliminado]  

Dinámica en la capa estocástica




http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf

[Eliminado]  

.

123456789101112...38
Nuevo comentario