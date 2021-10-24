Matstat Econometría Matan - página 5
))) Y si un proceso aleatorio no tiene un componente determinista, ¿cómo se puede predecir?
¿Da un ejemplo de una serie no determinista que, sin embargo, es predecible?
Sé lo que quieres decir. Sólo quería un ejemplo. Bien, ¿es posible aislar patrones en forex que sean adecuados para operar?
Sé lo que quieres decir. Sólo quería un ejemplo. ¿Es posible aislar los patrones adecuados para operar en el mercado de divisas?
por supuesto
Es difícil entender el principio de máxima probabilidad) ¿Puede ayudar?
Lo intentaré) Permítanme empezar diciendo que la probabilidad es la densidad de la distribución muestral. Es una función de la muestra y de los parámetros. Sustituimos en él los valores de la muestra obtenidos en el experimento, y entonces se convierte en una función de los parámetros. Encontramos los valores de los parámetros que hacen que esta función alcance el máximo y declaramos estos valores como valores requeridos (estimaciones de los valores de los parámetros).
Básicamente es sencillo, pero hay que entender qué es el muestreo: una palabra se utiliza para dos conceptos diferentes. También hay que saber cuál es la densidad de distribución de una muestra y cuál es cuando la muestra es un vector de valores independientes igualmente distribuidos.
El teórico no estudia el concepto de "aleatoriedad") Existe el concepto de "probabilidad" y la palabra "aleatorio" se utiliza sólo para crear términos - "suceso aleatorio", "variable aleatoria", etc.Hay incluso un chiste matemático sobre este tema que dice que no hay nada aleatorio en las variables aleatorias)
La palabra "estocástico" sustituye a veces a "probabilístico" y a veces a "aleatorio". "Estocasticidad" se utiliza a menudo como contraposición al concepto de "caótico", que significa determinismo dispuesto de forma muy compleja.
Zaslavsky G.M., Sagdeev R.Z. Introduction to nonlinear physics: from pendulum to turbulence and chaos.
))) Y si un proceso aleatorio no tiene un componente determinista, ¿cómo se puede predecir?
Dé un ejemplo de una serie no determinista que, sin embargo, sea predecible.
Dinámica en la capa estocástica
http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf
