"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 42
Ponerle un cable en la cabeza :))
El perfil romano es un retroceso al pasado, no funciona.
El color, sí, hay que cambiarlo, las analogías con los champús serán inevitables (Schwarzkopf)
El perfil romano es un retroceso al pasado, no funciona.
Sí, ¿has visto el logo de neuroshell? Parece que se refiere a los Marmons.
en general, una cabeza de robot en un logotipo es buena. es decir, puede desarrollarse en una estilización general.
Osos - girar una variante en la que la cabeza o las letras (parte de la palabra) se forman a partir de la estructura de la red neuronal. como si se dibujara a partir de ella.
y es una buena idea jugar con la noción de ingeniería.
Integración:)
Para recapitular)
Un robot de construcción romana con un clavo en la frente y un penacho que sale de la parte posterior de la cabeza que forma el nombre del proyecto. Con una placa de identificación de INGENIERO-integrador.
Tendré que pensarlo.
Y no es mala idea vencer la noción de un ingeniero.
Casco en la cabeza :)
:o)