TheXpert:
Ponerle un cable en la cabeza :))
Vamos a ponerle un clavo en la cabeza :)))
 

El perfil romano es un retroceso al pasado, no funciona.

El color, sí, hay que cambiarlo, las analogías con los champús serán inevitables (Schwarzkopf)

 
Mischek:

El perfil romano es un retroceso al pasado, no funciona.

sí, ¿has visto el logo de neuroshell? parece que se refiere a los titís.
 
sargazo:
Sí, ¿has visto el logo de neuroshell? Parece que se refiere a los Marmons.
Lo he visto. Es un mal logotipo.
 

en general, una cabeza de robot en un logotipo es buena. es decir, puede desarrollarse en una estilización general.

Osos - girar una variante en la que la cabeza o las letras (parte de la palabra) se forman a partir de la estructura de la red neuronal. como si se dibujara a partir de ella.

y es una buena idea jugar con la noción de ingeniería.

 

Integración:)

 

Para recapitular)

Un robot de construcción romana con un clavo en la frente y un penacho que sale de la parte posterior de la cabeza que forma el nombre del proyecto. Con una placa de identificación de INGENIERO-integrador.

Tendré que pensarlo.

 
sargazo:

Y no es mala idea vencer la noción de un ingeniero.

Casco en la cabeza :)
 
TheXpert:
Casco en la cabeza :)
y clavarlo )
 

:o)


