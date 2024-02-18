Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 199
La biblia WinAPI mql tiene esta función
Sus tipos son diferentes, deben ser de C#
---
Así que mi pregunta es: ¿dónde está el derecho?
interesantes preguntas que tiene ))))
en caso de duda, hay que consultar la fuenteen https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
Sharp no tiene nada que ver.
lea "preprocesador" en la Wiki y "sustitución de macros" en la ayuda de MQL - tal vez algo se aclare
Antes de hacer una pregunta, he buscado una respuesta utilizando también su enlace.
Estoy confundido por la diferencia de tipos, por ejemplo, mql: ushort volume_name_buffer , peroLPWSTRvolume_name_buffer en la documentación oficial
Por eso la pregunta es"¿dónde es correcto?", sino la pregunta exacta: "¿qué es correcto usar en un programa mql?"
Así que tal pregunta es "¿dónde está lo correcto?", pero más bien la pregunta exacta es "¿qué es lo correcto para usar en un programa mql?"
ambos ejemplos serán iguales después de que el preprocesador del compilador funcione, bueno mira la ayuda, que hace la sustitución de macros
¿cuál usar? - es cuestión de gustos, yo usaría la primera - me queda claro inmediatamente que este código implica llamar a WinApi -
No he visto a nadie escribir esto antes, resulta que para cambiar el icono de MT5 por uno de la marca, sólo hay que sustituir Terminal.ico en la carpeta,
tantos años de lucha con un montón de terminales idénticos
Cielos... He tenido diferentes iconos durante mucho tiempo. Y tengo estos.
Puedo compartir...
Creo iconos personalizados y los sustituyo, para que en la barra de tareas sea inmediatamente visible qué y dónde funciona.
Es fácil de controlar.