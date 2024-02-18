Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 199

Vitaly Muzichenko:

La biblia WinAPI mql tiene esta función

Sus tipos son diferentes, deben ser de C#

---

Así que mi pregunta es: ¿dónde está el derecho?

interesantes preguntas que tiene ))))

en caso de duda, hay que consultar la fuenteen https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw

Sharp no tiene nada que ver.

lea "preprocesador" en la Wiki y "sustitución de macros" en la ayuda de MQL - tal vez algo se aclare

 
Antes de hacer una pregunta, he buscado una respuesta utilizando también su enlace.

Estoy confundido por la diferencia de tipos, por ejemplo, mql: ushort volume_name_buffer , peroLPWSTRvolume_name_buffer en la documentación oficial

Por eso la pregunta es"¿dónde es correcto?", sino la pregunta exacta: "¿qué es correcto usar en un programa mql?"

 
Vitaly Muzichenko:

Así que tal pregunta es "¿dónde está lo correcto?", pero más bien la pregunta exacta es "¿qué es lo correcto para usar en un programa mql?"

ambos ejemplos serán iguales después de que el preprocesador del compilador funcione, bueno mira la ayuda, que hace la sustitución de macros

¿cuál usar? - es cuestión de gustos, yo usaría la primera - me queda claro inmediatamente que este código implica llamar a WinApi -

 
Tradicionalmente, este código se copia de la documentación de la API de MS.
Las definiciones son necesarias para evitar la reescritura de código ya hecho para MQ5.
 
No he visto a nadie escribir esto antes, resulta que para cambiar el icono de MT5 por uno de la marca, sólo hay que sustituir Terminal.ico en la carpeta,

tantos años de lucha con un montón de terminales idénticos

 
Cielos... He tenido diferentes iconos durante mucho tiempo. Y tengo estos.

Puedo compartir...

 
Creo iconos personalizados y los sustituyo, para que en la barra de tareas sea inmediatamente visible qué y dónde funciona.

 

Es fácil de controlar.

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}


 
Las funciones de los objetos son muy lentas si se arrastra el gráfico con el ratón.
