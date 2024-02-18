Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 124
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No sé si se publicó aquí o no, pero puede ser útil para alguien. Cuando se necesita sobrecargar un método de una clase parametrizada sólo por si toma un argumento del mismo tipo por valor o por referencia (las estructuras se pasan sólo por referencia, los tipos simples más a menudo por valor). Se puede hacer de esta manera (y la segunda manera se aplica exactamente a la variante sin &, de lo contrario la tipificación básica por estructuras no compilará)
Discusión aquí.
No recuerdo si fue aquí o no, pero puede ser útil para alguien. Cuando se quiere sobrecargar un método de una clase parametrizada sólo por valor, o sólo por referencia (las estructuras se pasan sólo por referencia, los tipos simples más a menudo por valor). Esto se puede hacer de esta manera (además, la segunda plantilla se aplica exactamente a la variante sin &, de lo contrario la tipificación básica por estructuras no compilará)
Luego resulta que una clase diseñada para un tipo de estructura puede aceptar toda clase de tipos numéricos. ¿Y qué hacer con ellos?
Luego resulta que una clase diseñada para un tipo de estructura puede aceptar toda clase de tipos numéricos. ¿Y qué hacer con ellos?
En este caso, la clase está pensada para tipos mixtos, tanto para estructuras como para tipos simples, de lo contrario esta construcción no tiene sentido. Para evitar tomar tipos innecesarios en F, puede escribir una comprobación allí para typename(F), sizeof(F), etc.
En este caso, la clase está pensada para tipos mixtos, tanto para estructuras como para tipos simples, de lo contrario esta construcción no tiene sentido. Para no aceptar tipos innecesarios en F, puede escribir allí una comprobación de typename(F), sizeof(F), etc.
El typename no protegerá de aceptar tipos innecesarios) Para esto, necesitas hacer un método privado sobrecargado con un tipo apropiado.
Y si la clase está pensada para cualquier tipo, ¿por qué parametrizarla con un parámetro de plantilla, creando confusión? Aunque hay variantes más sencillas para la muleta, sin clases de plantilla.
si una clase está destinada a ser de cualquier tipo, ¿por qué parametrizarla con un parámetro de plantilla, creando confusión?
Entonces, ¿cómo se toma el tipo correcto, que puede ser cualquier tipo, sin comprometer la parametrización? No se puede declarar un parámetro o campo sin especificar un tipo. Por ejemplo, podría ser una clase "envolvente" de un tipo de datos arbitrario.
typename no protege contra la aceptación de tipos innecesarios )
Si se escribe typename(F)==typename(T), se protegerá.
Entonces, ¿cómo va a aceptar el tipo correcto, que puede ser cualquier cosa, sin pasar la parametrización? No se puede declarar un parámetro o un campo sin especificar un tipo. Por ejemplo, puede ser una clase "envolvente" para un tipo de datos arbitrario.
Bueno, entonces es sólo la clase A. ¿Por qué declarar un patrón si su parámetro no está relacionado de ninguna manera con el comportamiento de la clase?
Si escribes typename(F)==typename(T), lo protegerá.
Esto es realmente una cosa cruel. Llevando el control de los tipos a la etapa de ejecución... Sus códigos tendrán que ser depurados durante años
¿Puedes decirme dónde puedo buscar un trailing stop normal por cinco euros?
iSAR iOsMA EA-Trailing
iSAR iOsMA EA-Trailing
Gracias.