Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 624
El modelo está entrenado para 3000 barras al inicio (se puede ver que las líneas verdes y rojas coinciden muy bien, la varianza es mínima). Todo lo demás es hacia adelante. Y podemos ver que el modelo ya no es tan bueno en la predicción, debido a que la varianza ha aumentado significativamente... pero sin embargo me sigue sorprendiendo que el modelo se acerque muy bien a un movimiento de avance puramente visual. No sé si funcionará para el comercio de pares, tengo que comprobarlo.
Par equivocado puesto en el video, franco vs euro en vez de libra... para libra vs euro ya es peor... pero se puede intentar mejorar
un par de gráficos a continuación:
En la captura de pantalla, el rojo es sólo los incrementos con un retraso de 55 del par actual,
¿Qué significa?
¿La diferencia entre el precio de la barra 0 y la 55?
¿Qué significa?
¿La diferencia entre el precio del 0 rar y el 55 rar?
log(close[0]/close[55])
Puedes tomar la diferencia y no el cociente... o puedes convertirlo como quieras. Yuri escribió sobre la diferencia entre 2 macerados. Puedes restar una máscara a los precios.
Entonces se puede reconstruir la serie original, según tengo entendido.
log(close[0]/close[55])
entonces puede restaurar la serie original, según tengo entendido.
¿Por qué lo llevas tan lejos? Pensé que debía tomar el que está al lado...