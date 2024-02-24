Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 462
Y he empezado a interesarme, pero pienso dirigir un equipo de analistas y especialistas en ML, tengo que estar al tanto de lo que hacen.
¿Por qué lo has dejado?
Había un Asesor Experto de tendencia. Tenía un bosque aleatorio que participaba en la predicción de tendencias. No creo que haya tendencias por delante. Debería operar con desviaciones y esto es GARCH.
Así que la decisión final se basa en "creer/no creer"... Y tú te crees una mierda llamada GARCH. Bueno, por ahora . Pero puede que no.
¿Y qué haces?
No me creo nada.
Por lo tanto, ANTES de realizar las pruebas, intento obtener pruebas de que mi modelo se comportará de la misma manera fuera de la muestra de pruebas. GARCH está lleno de herramientas para esto. No me interesa una ST cuyo comportamiento futuro es indefinido.
Pero la ideología es radicalmente diferente a la de MO.
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading and beyond)
Para ayudar a los teóricos y a los profesionales:
Así que ya has jugado con los andamios durante varios años. Ahora dominarás el juguete de GARCH -- este juguete será suficiente durante mucho tiempo.
Y por muy radicalmente que sea la ideología de MO, necesitarás algo de ayuda en este negocio.
Ya lo hemos escuchado 500 veces :) Es interesante ver algunas imágenes o resultados, no todo es tan complicado en estos modelos, un par de meses serán suficientes para entender si funciona o no.
Me gustaría ver un hilo separado sobre este método o artículos)
El más ferviente aficionado a predecir el futuro se desinfla. El oráculo no funcionó, pero los intentos continúan.
Todos los métodos de las máquinas se basan en recordar la historia y aplicarla al futuro. ¿Es tan difícil entender que la historia no se repite?
+
Las ilusiones son difíciles de abandonar para la gente.
alquimistas en busca de la piedra filosofal....
¡Hola a todos los guerreros invisibles!
¿Aún no ha hecho nadie un robot de forex de red neuronal?
Creo que ya lo hice. Pero en forma de robot multidivisa.
Calcula comprar el dólar y vender el euro.