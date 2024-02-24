Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3394
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Réquiem por RL y oda al transformador causal
*cualquier algoritmo RL puede percibirse como cualquier optimizador global
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
Desgraciadamente... no schmooze tampoco
https://www.mql5.com/ru/articles/13712
Los LLM son probablemente los juguetes favoritos de los lingüistas en estos momentos :)
¿Estás diciendo que eres más guay que yo?
ya que el compañero dijo que es el grial,
por favor, dame una evaluación objetiva.
en la información del trailer
y enlace:
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimisation Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm (NN+GA: Un marco de optimización basado en sustitutos utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos ).
porque el compañero dijo que era el grial,
por favor, haz una valoración objetiva
en el trailer info
y el enlace:
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimisation Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm (NN+GA: un marco de optimización basado en sustitutos utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos ).
Es imposible decir nada cuando no se sabe qué se está optimizando y por qué. El método en sí está bien, pero puede ser lento, como el método de descenso estocástico. Es decir, puede tardar mucho en converger.
Es imposible decir nada cuando no se sabe qué se está optimizando y por qué. El método en sí está bien, pero puede ser lento, como el método de descenso estocástico. Es decir, puede tardar mucho en converger.
Algoritmos genéticos + redes neuronales = lo mejor de ambos mundos (skine.ru)
yeah hat
Sí sombrero
más probable
un compañero tenía una señal que iba a livantos con éxito natural.
más probable
un compañero tenía una señal que entró en los livantos con éxito natural.
Normalmente se usa la optimización de hiperparámetros sobre una rejilla, NN+GA es diferente, ahí los pesos deben ser recogidos vía GA, no algún solucionador estándar como adam.
El artículo del enlace es confuso.
Normalmente se utiliza la optimización de hiperparámetros en la red, NN+GA es diferente, allí los pesos deben ser seleccionados a través de GA, no a través de algún solucionador estándar como adam.
El artículo en el enlace es confuso.
para nada
mi grial trabaja unos segundos al día y desde hace 2 años cada vez da más.
Es totalmente automático.
El ordenador se enciende y se apaga solo.
en absoluto
mi grial funciona unos segundos al día y desde hace 2 años cada vez me da más.
Es lo que digo, mismo estilo. Nada de prufs ni constructivo :)