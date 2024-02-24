Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3388
1. ¿Cómo se obtiene esta matriz? ¿Qué números hay?
2. Estoy hablando de reglas. En mi enfoque no me importa cómo y de qué se deriva la regla, pero si la respuesta es similar a otra en la muestra de entrenamiento, no lleva información adicional.
¿Por qué es malo un gran número de signos? Interesante gráfico de un libro sobre kozulu.
Probabilidad de encontrar el mismo ejemplo en la muestra de entrenamiento, en función del número de características.
Si tienes más de 14 (e incluso 10) características, obtienes un montón de reglas que no puedes reducir sin pérdidas.
Todo está dentro del ámbito de lo casual...
Utiliza algoritmos de compresión eficientes dentro de las neuronas, como sec2sec, por lo que también es justo.
Si hablamos de texto, en el 95% de los casos se utiliza el habitual contador de palabras del tipo - ¿cuántas veces ha aparecido una palabra en esta observación? 0, 1, 103..
.
Son otras arquitecturas, pasteles de capas. Es difícil comparar. Estamos hablando de clasificación ordinaria o regresión. En este caso, parece una ley universal.
----------------------------------------------------------------------
Eso es harina de otro costal. No importa cómo se transformen, la dimensionalidad del vector de entrada debe ser inferior al umbral especificado, de lo contrario no se puede detectar un patrón. Los categóricos probablemente tienen un límite mayor en la longitud del vector. Además, hay que tener en cuenta la dependencia del número de filas. En datos enormes, el número de características puede ser mayor.
Que diferente)))
Pues haz como el resto del mundo. Ese es el tipo de respuestas que obtendrás.